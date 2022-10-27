Кечинов: Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах

Бывший футболист «Спартака»отреагировал на слова, который ранее поставил под сомнение серьезность достижений красно-белых в 90-х годах.

«У каждого поколения свое время: был "Спартак" 80-х, был "Спартак" 90-х… Мне посчастливилось играть в "Спартаке" 90-х.

Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: "Алания", "Ротор", "Локомотив", "Динамо".

Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».