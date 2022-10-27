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    Кечинов: Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова Александра Мостового, который ранее поставил под сомнение серьезность достижений красно-белых в 90-х годах.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «У каждого поколения свое время: был "Спартак" 80-х, был "Спартак" 90-х… Мне посчастливилось играть в "Спартаке" 90-х.

    Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: "Алания", "Ротор", "Локомотив", "Динамо".

  • Мостовой высмеял достижения «Спартака» в 90-х годах
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    • Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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