Мостовой высмеял достижения «Спартака» в 90-х годах

Бывший футболист «Спартака»рассказал, почему не придает большого значения успехам красно-белых в 90-е годы.

«Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое — страна развалилась, не было ни футбола, ничего. "Спартак" просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами.

Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование "Зенита" с тем, что было тогда, я не буду.

Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против "Луча" из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.

Что касается "Зенита", то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут еще кого‑то купить.

Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в "Зените". Ну давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в "Спартак". Вы думаете, в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 года, после чего выступал за европейские клубы.