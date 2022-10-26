Игрок «Маккаби» рассчитывает оставить «Ювентус» без евровесны

Защитник «Маккаби» из Хайфыпрокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:7), а также высказался о предстоящей борьбе с «Ювентусом» за третье место в группе.

«Мы встретили "Пари Сен-Жермен", когда у него определенно сложился хороший день. Против таких футболистов ты допускаешь малейший промах или теряешь концентрацию — и он сразу же может создать голевой момент и наказать тебя. Однако и нам сегодня удалось оформить два гола в Париже, что является положительным моментом.

И мы все еще имеем возможность финишировать третьими в этой группе. С нашими фанатами дома в заключительном туре мы можем это сделать», — цитирует Батубинсики официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» и «Бенфика» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а у «Маккаби» и «Ювентуса» по три очка.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В заключительном туре 2 ноября «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» примет на своем поле «Маккаби».