«Аякс» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

На 42-й минуте вышел далеко из ворот голкипер «Аякса» и был наказан за это. Хендерсон с левого фланга выполнил техничную передачу краешком бутсы к границе штрафной, где Мохамед Салах успел к мячу раньше Пасвера и в касание мягко подрезал мяч над вратарём, отправив его в сетку.
На 49-й минуте Робертсон закрутил мяч с углового на тДарвина Нуньеса, которому удалось подрезать мяч головой от линии вратарской так, что тот рикошетом от штанги влетел в сетку.
Спустя три минуты Трент навесил справа на ход Салаху, разогнав быструю атаку. Мохамед вырезал передачу в штрафную, где Эллиотт опередил Альвареса и попал резким ударом в ближний угол под перекладину.
«Ливерпуль» с 12 очками занимает 2-е место в группе А, гарантировав себе выход в 1/8 финала ЛЧ. «Аякс» с 3 очками идет на 3-м месте, но еще не обеспечил себе путевку в Лигу Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября..Stat1Match Аякс (Нидерланды) — Ливерпуль (Англия) 0:3 (0:1, 0:2)