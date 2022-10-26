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    «Ливерпуль» разгромил «Аякс» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Аякс» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Амстердамский «Аякс» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 42-й минуте вышел далеко из ворот голкипер «Аякса» и был наказан за это. Хендерсон с левого фланга выполнил техничную передачу краешком бутсы к границе штрафной, где Мохамед Салах успел к мячу раньше Пасвера и в касание мягко подрезал мяч над вратарём, отправив его в сетку.

    На 49-й минуте Робертсон закрутил мяч с углового на тДарвина Нуньеса, которому удалось подрезать мяч головой от линии вратарской так, что тот рикошетом от штанги влетел в сетку.

    Спустя три минуты Трент навесил справа на ход Салаху, разогнав быструю атаку. Мохамед вырезал передачу в штрафную, где Эллиотт опередил Альвареса и попал резким ударом в ближний угол под перекладину.

    Лига чемпионов. 5-й тур
    Голы: 0:1 — 42 Салах, 0:2 — 49 Нуньес, 0:3 — 51 ЭллиоттАякс: Пасвеер, Санчес, Басси, Тимбер, Блинд (Вейндал, 58), Классен (Кудус, 58), Альварес (Гриллич, 85), Тадич, Бергейс (Франсишку Консейсау, 85), Бергвейн, Бробби (Тайлор, 63)Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 87), Эллиотт (Карвалью, 71), Хендерсон (Милнер, 71), Фабиньо (Байчетич, 71), Фирмино, Салах, Нуньес (Джонс, 63)

    «Ливерпуль» с 12 очками занимает 2-е место в группе А, гарантировав себе выход в 1/8 финала ЛЧ. «Аякс» с 3 очками идет на 3-м месте, но еще не обеспечил себе путевку в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября..Stat1Match Аякс (Нидерланды) — Ливерпуль (Англия) 0:3 (0:1, 0:2)

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