«Севилья» — «Копенгаген»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыи датскогоогласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Севилья»: Дмитрович, Монтьель, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес, Ракитич, Гомес, Иско, Сусо, Жордан, Дольберг.

«Копенгаген»: Грабара, Йелерт, Хочолава, Лерагер, Лунд, Кристиансен, Йоуханнессон, Харальдссон, Клем, Классон, Дарами.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на ее победу — 1.60, на успех «Копенагена» — 6.39, на ничью — 4.41. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут.