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    Пиоли: «Милан» понимает важность матча с загребским «Динамо»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Понимаем, какая важная игра нас ждет, и мы готовились к ней максимально обстоятельно. "Динамо" отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки.

    За него играет сильный Бруно Петкович, который тащит команду вперед, а Мислав Оршич при этом очень быстр. Главное действовать компактно и не зевать контратаки, что в обороне, что в нападении», — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

    Матч «Динамо» Загреб — «Милан» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.

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