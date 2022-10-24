Аршавин о Холанде: По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россиисчитает, что нападающий «Манчестер Сити»будет одним из претендентов на «Золотой мяч» в 2023 году.

«Он будет одним из претендентов. Думаю, расклад такой: Мбаппе, Неймар, Холанд.

Все равно по качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости — поэтому он столько забивает. Я рад, что он перешел в "Манчестер Сити". Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего.

Были ли в последнее время футболист, поражавший меня так же сильно, как Холанд? Все равно по качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости — поэтому он столько забивает.

Я рад, что он перешел в "Манчестер Сити". Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего», — приводит слова Аршавина Sport24.

Холанд провел в текущем чемпионате Англии 11 матчей и забил 17 мячей.

Напомним, в этом году обладателем «Золотого мяча» стал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.