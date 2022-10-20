Талалаев о победе над ЦСКА: Забыли и готовимся к следующему матчу

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал победу над ЦСКА (0:1) в матче группового этапа Кубка России.

«Это пока первый шаг, ребята большие молодцы. Может быть, футбол во втором тайме не такого качества, на которое мы претендовали, но с точки зрения изменений, которые мы просим, агрессивности игры, количества и качества атак, уже кое‑что вырисовывается. Очень важно с точки зрения психологии.

Больше всего, что мне не понравилось в матче с "Локомотивом", это реакция на пропущенный гол, сейчас пацаны играли. При пропущенном мяче, который был отменен, я видел их реакцию, она была лучше.

Понятно, что смешанные составы, но игра складывалась так, что не каждый игрок может войти в игру. Сейчас три очка, забыли и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в середине октября. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.