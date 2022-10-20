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    Сампдория — Асколи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.10.2022 в 19:00 начнется матч в Кубке Италии по футболу Сампдория — Асколи

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Сампдория
    В 19:00 20.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сампдория — Асколи в Кубке Италии по футболу.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Асколи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Асколи»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сампдория — Асколи.

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