«Сампдория»
«Сампдория» проводит ужасающий сезон. Генуэзцы осели на дне турнирной таблицы Серии А.
Более того, в 10 матчах команда не выиграла ни разу. Да и всего 5 забитых мячей — явный показатель проблем.
Коэффициенты матча Сампдория — Асколи
В своем последнем поединке «Сампдория» вновь проиграла. Генуэзцы минимально уступили «Роме».
«Сампдория» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация добыть долгожданную победу будет огромной.
«Асколи»
Эта команда ни на что серьезное не претендует на своем уровне. «Асколи» занимает 11 место в таблице Серии В.
Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 11 забитых мячей в 9 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.
Свой последний поединок «Асколи» провел весьма продуктивно. На выезде команда одолела «Бари» (0:2).
Наверняка в этой встрече гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Впрочем, дать бой такому сопернику команда вполне способна.
Прогноз и ставка
На победу «Сампдории» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Асколи» — за 5.00.
«Сампдория»
Генуэзцы наверняка постараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.