«Сампдория» сыграет на своем поле с «Асколи» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Сампдория» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» проводит ужасающий сезон. Генуэзцы осели на дне турнирной таблицы Серии А.

Более того, в 10 матчах команда не выиграла ни разу. Да и всего 5 забитых мячей — явный показатель проблем.

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В своем последнем поединке «Сампдория» вновь проиграла. Генуэзцы минимально уступили «Роме».

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«Сампдория» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация добыть долгожданную победу будет огромной.

«Асколи»

Эта команда ни на что серьезное не претендует на своем уровне. «Асколи» занимает 11 место в таблице Серии В.

Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 11 забитых мячей в 9 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.

Свой последний поединок «Асколи» провел весьма продуктивно. На выезде команда одолела «Бари» (0:2).

Наверняка в этой встрече гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Впрочем, дать бой такому сопернику команда вполне способна.

Прогноз и ставка

На победу «Сампдории» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Асколи» — за 5.00.

«Сампдория» наверняка будет активно идти в атаку . «Асколи» уступает сопернику в классе.

Генуэзцы наверняка постараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.