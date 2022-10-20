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    «Сампа» начнет активно

    «Сампдория» — «Асколи». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Италии, 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Асколи»
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    Фабио Квальярелла
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Асколи» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Сампдория» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 20 Октября 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 19:00 Асколи Асколи
  • Италия. Серия B
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    «Сампдория»

    «Сампдория» проводит ужасающий сезон. Генуэзцы осели на дне турнирной таблицы Серии А.

    Более того, в 10 матчах команда не выиграла ни разу. Да и всего 5 забитых мячей — явный показатель проблем.

    Коэффициенты матча Сампдория — Асколи

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    В своем последнем поединке «Сампдория» вновь проиграла. Генуэзцы минимально уступили «Роме».

    Все прогнозы на футбол

    «Сампдория» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация добыть долгожданную победу будет огромной.

    «Асколи»

    Эта команда ни на что серьезное не претендует на своем уровне. «Асколи» занимает 11 место в таблице Серии В.

    Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 11 забитых мячей в 9 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.

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    • Свой последний поединок «Асколи» провел весьма продуктивно. На выезде команда одолела «Бари» (0:2).

    Наверняка в этой встрече гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Впрочем, дать бой такому сопернику команда вполне способна.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сампдории» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Асколи» — за 5.00.

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    «Сампдория» наверняка будет активно идти в атаку. «Асколи» уступает сопернику в классе.

    Генуэзцы наверняка постараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Сампдории» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Сампдория» — «Асколи»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сампа» начнет активно
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