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    Осинькин — об 1:2 с «Зенитом»: Матч, который мы могли проиграть и с более крупным счетом

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в Кубке России.

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    «Матч, который мы могли проиграть и с более крупным счетом. В конце у нас был момент даже сравнять, создали определенное давление в конце.

    Но в целом в первом тайме, действительно, мы не очень активны были, соперник был более активным, создавал моменты. Может, их было не настолько много, но все-таки достаточно.

    Во втором тайме после второго гола мы стали лучше переходить из обороны в атаку, стали больше создавать моменты, поэтому и забили гол.

    Было еще пару моментов. Но счет мог бы быть крупнее», — заявил Осинькин «Спорт-Экспрессу».

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