Нападающий «Торпедо» Ле Таллек: С приходом Талалаева мы стали намного больше бегать

Нападающий московского «Торпедо»рассказал о первых днях работы под руководством Андрея Талалаева.

«С приходом Талалаева мы стали намного больше работать и бегать. Для игроков это полезно. Надеюсь, с Талалаевым "Торпедо" ждет много побед впереди.

Что особенного в Талалаеве? Мы очень много разговариваем. За последние два дня у нас было четыре или пять встреч: и командных, и персональных. Думаю, это важно для команды.

Вещи, которые говорит нам Талалаев, — это уже приватная информация (улыбается). Андрей Викторович всегда говорит работать много и лучше, слушать его. Будем стараться выполнять все его требования», — приводит слова Ле Таллека «Чемпионат».

Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в середине октября. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.