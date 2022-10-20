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    Нападающий «Торпедо» Ле Таллек: С приходом Талалаева мы стали намного больше бегать

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    Нападающий московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал о первых днях работы под руководством Андрея Талалаева.

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    «С приходом Талалаева мы стали намного больше работать и бегать. Для игроков это полезно. Надеюсь, с Талалаевым "Торпедо" ждет много побед впереди.

    Что особенного в Талалаеве? Мы очень много разговариваем. За последние два дня у нас было четыре или пять встреч: и командных, и персональных. Думаю, это важно для команды.

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    • Вещи, которые говорит нам Талалаев, — это уже приватная информация (улыбается). Андрей Викторович всегда говорит работать много и лучше, слушать его. Будем стараться выполнять все его требования», — приводит слова Ле Таллека «Чемпионат».

    Напомним, Талалаев возглавил «Торпедо» в середине октября. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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