«Брентфорд» — «Челси»: счет 0:0

В матче 12-го тура АПЛна выезде не смог одолеть. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Челси» с 20 очками остался на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» теперь 14 пунктов и 9-е место.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Челси 0:0 Брентфорд: Дэвид Райа, Матиас Йоргенсен, Бен Ми, Этан Пиннок, Mads Roerslev Rasmussen, Фрэнк Аниика (Шандон Баптист, 60'), Витали Янельт (Саман Годдос, 90'), Матиас Йенсен (Josh Dasilva, 73'), Рико Генри, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 72'), Айван Тони Челси: Армандо Броя (Рахим Стерлинг, 62'), Мэйсон Маунт (Карни Чуквуэмека, 62'), Кай Хаверц (Пьер-Эмерик Обамеянг, 81'), Марк Кукурелья (Кристиан Пулишич, 61'), Жоржиньо, Конор Галлахер (Матео Ковачич, 15'), Рубен Лофтус-Чик, Калиду Кулибали, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага

В другом мачте «Саутгемптон» минимально выиграл у «Борнмута». Победный мяч забил форвард Че Адамас.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Саутгемптон 0:1 Гол: 0:1 Че Адамс (9') Борнмут: Нето, Райан Фредерикс (Siriki Dembele, 83'), Адам Смит, Маркос Сенеси (Джо Ротуэлл, 77'), Крис Мепэм, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Райан Кристи (Джуниор Станислас, 62'), Хефферсон Лерма, Филип Биллинг (Киффер Мур, 83'), Доминик Соланке Саутгемптон: Адам Армстронг (Мусса Дженепо, 88'), Че Адамс, Джо Арибо (Лянцо, 64'), Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Ибраима Диало, 88'), Мохамед Эльюнуссип, Ромен Перро (Juan Larios, 88'), Мохаммед Салису, Дуйе Чалета-Цар, Кайл Уолкер-Питерс (Стюарт Армстронг, 66'), Gavin Bazunu Предупреждения: Ромен Перро (15'), Крис Мепэм (43'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (43'), Стюарт Армстронг (90 + 6')

С 11 очками «Саутгемптон» поднялся на 14-е место. «Борнмут» идет 11-м с 13-баллами.