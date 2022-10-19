ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»Десять игр, девять побед! Секрет рекордного старта «Арсенала» в АПЛ
  • 00:16
    • «МЮ» взял верх над «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд»
  • 23:58
    • «Реал» разгромил «Эльче», Бензема отметился голом
  • 23:31
    • «Челси» не смог победить «Брентфорд»
  • 22:44
    • ЦСКА минимально проиграл «Торпедо» в Кубке России
  • 23:46
    • «Бавария» разгромила «Аугсбург» в Кубке Германии, у Шупо-Мотинга дубль и ассист
    Все новости спорта

    «Челси» не смог победить «Брентфорд»

    «Брентфорд» — «Челси»: счет 0:0

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Брентфорд
    В матче 12-го тура АПЛ «Челси» на выезде не смог одолеть «Брентфорд». Встреча завершилась нулевой ничьей.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Челси» с 20 очками остался на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» теперь 14 пунктов и 9-е место.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Челси 0:0
    Брентфорд: Дэвид Райа, Матиас Йоргенсен, Бен Ми, Этан Пиннок, Mads Roerslev Rasmussen, Фрэнк Аниика (Шандон Баптист, 60'), Витали Янельт (Саман Годдос, 90'), Матиас Йенсен (Josh Dasilva, 73'), Рико Генри, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 72'), Айван Тони Челси: Армандо Броя (Рахим Стерлинг, 62'), Мэйсон Маунт (Карни Чуквуэмека, 62'), Кай Хаверц (Пьер-Эмерик Обамеянг, 81'), Марк Кукурелья (Кристиан Пулишич, 61'), Жоржиньо, Конор Галлахер (Матео Ковачич, 15'), Рубен Лофтус-Чик, Калиду Кулибали, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага

    В другом мачте «Саутгемптон» минимально выиграл у «Борнмута». Победный мяч забил форвард Че Адамас.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Саутгемптон 0:1
    Гол: 0:1 Че Адамс (9') Борнмут: Нето, Райан Фредерикс (Siriki Dembele, 83'), Адам Смит, Маркос Сенеси (Джо Ротуэлл, 77'), Крис Мепэм, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Райан Кристи (Джуниор Станислас, 62'), Хефферсон Лерма, Филип Биллинг (Киффер Мур, 83'), Доминик Соланке Саутгемптон: Адам Армстронг (Мусса Дженепо, 88'), Че Адамс, Джо Арибо (Лянцо, 64'), Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Ибраима Диало, 88'), Мохамед Эльюнуссип, Ромен Перро (Juan Larios, 88'), Мохаммед Салису, Дуйе Чалета-Цар, Кайл Уолкер-Питерс (Стюарт Армстронг, 66'), Gavin Bazunu Предупреждения: Ромен Перро (15'), Крис Мепэм (43'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (43'), Стюарт Армстронг (90 + 6')

    С 11 очками «Саутгемптон» поднялся на 14-е место. «Борнмут» идет 11-м с 13-баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» не сможет выиграть у ПСВ?
  • «Арсенал» — ПСВ Эйндховен. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервется ли безвыигрышная серия выездов «Урала» в Сочи?
  • «Сочи» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Зенит» перестанет валять дурака
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.34
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ Эйндховен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры