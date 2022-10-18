Кавазашвили: Соболев будет конкурентом Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч»

Бывший игрок «Спартака»считает, что нападающий красно-белыхв следующем году будет претендовать на «Золотой мяч».

Накануне в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Соболев Саша очень радует своей игрой. Он достиг невероятно прогресса за последние полгода. Уж не знаю, чем там Абаскаль его кормит, но форвард из Соболева получился первоклассный. Лучший в РПЛ с большим отрывом.

Если Соболев продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий "Золотой мяч". Рассчитываю, что Александр продлит свою голевую серию. Он забьет за сезон больше 20 голов и станет лучшим бомбардиром», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Соболев провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.