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    Талалаев: Сегодня было 8 ударов по воротам «Локо», мы должны были забивать

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    Новый тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ (0:1).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Матч необычный для меня, первый в родном клубе. Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало.

    Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи.

    Один на один момент должны были забивать — с учетом, что вратарь "Локомотива" Гильерме не играл 3 месяца.

    По пропущенному голу: давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе. Поздравил Артема Карпукаса с голом после игры.

    "Торпедо" не забило ни одного гола после контратак и после розыгрыша по центру. Не хочу оценивать индивидуальные качества футболистов.

    Сегодня было 8 ударов по воротам, мы должны были забивать. Не бывает так, что ты играешь в один футбол и по щелчку сразу начинаешь играть в другой.

    Если бы я не верил в успех, я бы не был тут», — сказал тренер «Матч ТВ».

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