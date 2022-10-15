Талалаев: Сегодня было 8 ударов по воротам «Локо», мы должны были забивать

Новый тренерподвел итоги матча св 13-м туре РПЛ (0:1).

«Матч необычный для меня, первый в родном клубе. Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало.

Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи.

Один на один момент должны были забивать — с учетом, что вратарь "Локомотива" Гильерме не играл 3 месяца.

По пропущенному голу: давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе. Поздравил Артема Карпукаса с голом после игры.

"Торпедо" не забило ни одного гола после контратак и после розыгрыша по центру. Не хочу оценивать индивидуальные качества футболистов.

Сегодня было 8 ударов по воротам, мы должны были забивать. Не бывает так, что ты играешь в один футбол и по щелчку сразу начинаешь играть в другой.

Если бы я не верил в успех, я бы не был тут», — сказал тренер «Матч ТВ».