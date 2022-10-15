Аллегри о победе над «Торино»: «Ювентус» проявил характер

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал результат матча с «Торино» (1:0).

«Парни доказали, что они — команда. Мы действовали организованно, начиная с того, как мы контролировали игру, и заканчивая многочисленными ударами по воротам.

Я доволен, тем более что это первая гостевая победа в нынешнем сезоне. Нам не удалось забить в трех из последних пяти матчей, было непросто. Но парни проявили характер.

Последние результаты разочаровывали, но иногда просто так складываются обстоятельства, неподвластные вам. Сегодня мы сделали первый шаг к тому, чтобы выйти из этой ситуации. Я не сомневался в том, что команда сможет этого добиться, теперь надо продолжать в том же духе», — сказал Аллегри DAZN.