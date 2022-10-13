Ван Бронкхорст об 1:7 от «Ливерпуля»: Очень разочаровывающий результат

Джованни ван Бронкхорст Фото: globallookpress.com
«Очень разочаровывающий результат. Мы хорошо играли в первом тайме. Мы были в игре. Второй гол — мы потеряли мяч в середине поля, а соперник очень быстро переключился. Точно так же они нас пару раз ловили.
Мы пропустили слишком много легких голов. После этого все пошло довольно быстро. Я сейчас не думаю ни о чем другом. Я просто переживаю это поражение», — цитирует ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Ливерпуль» занимает второе место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте без набранных баллов.