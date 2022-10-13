Ван Бронкхорст об 1:7 от «Ливерпуля»: Очень разочаровывающий результат

Главный тренер «Рейнджерс»прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (1:7).

«Очень разочаровывающий результат. Мы хорошо играли в первом тайме. Мы были в игре. Второй гол — мы потеряли мяч в середине поля, а соперник очень быстро переключился. Точно так же они нас пару раз ловили.

Мы пропустили слишком много легких голов. После этого все пошло довольно быстро. Я сейчас не думаю ни о чем другом. Я просто переживаю это поражение», — цитирует ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ливерпуль» занимает второе место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте без набранных баллов.