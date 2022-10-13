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    Лудогорец — ХИК. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.10.2022 в 22:00 начнется матч в группе C Лиги Европы Лудогорец — ХИК

    Футбол Лига Европы Лудогорец ХИК Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Лудогорец и ХИК начнут матч в 22:00 в группе C Лиги Европы, 13.10.2022.

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    Последний матч между собой: «ХИК» — «Лудогорец» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лудогорец» — «ХИК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лудогорец»).

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