начнут матч в 19:45 в Лиге конференций (группа A), 13.10.2022.

Последний матч между собой: «РФШ» — «Истанбул Башакшехир» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «РФШ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Истанбул Башакшехир»).

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