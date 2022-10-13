В четверг, 13 октября туреций клуб «Истанбул» на своём поле примет чемпиона Латвии РФШ. Встреча 4-го тура в группе А начнётся в 19:45 (мск). «Истанбул» Башакшехир — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул» Башакшехир

Экватор турнира позади. Турецкий клуб хорошо закрепился на 1-м месте в квартете А. После 3-х туров «Истанбул» Башакшехир набрал 7 очков. В первом круге турецкие футболисты одержали 2 победы и 1 встречу завершили вничью.

Потерял очки «Башакшехир» в гостевом поединке 3-го тура против латвийского коллектива РФШ. Встреча с рижской футбольной школой завершилась вничью — 0:0.

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Ранее «Истанбул» смог переиграть «Фиорентину» (3:0) и «Хартс» (4:0). У турецкой команды шикарная статистика по голам: 7 забили и 0 пропустили.

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В 9-м туре чемпионата Турции «Истанбул» потерпел поражение от «Сивасспора» (0:2). К слову, это первое поражение стамбульской команды в Суперлиге.

В турнирной таблице «Истанбул» делит 4 место сразу с несколькими командами, а именно «Фенербахче», «Галатасараем» и «Трабзонспором». Квартет набрал по 17 очков.

РФШ

Чемпион Латвии — первый клуб в группе А, кому удалось отобрать очки у лидера. Но после первого круга Лиги конференций рижская футбольная школа замыкает квартет.

Хотя от 2 места отставание составляет всего 2 очка. Шансы подправить турнирное положение у команды РФШ есть.

После ничьи с «Истанбулом» — РФШ набрала 2 очко в таблице. До этого была ничья с «Фиорентиной» (1:1). Единственное поражение команда потерпела от «Хартса» со счётом 0:2.

Рижская футбольная школа также потеряла очки, но в своём чемпионате. В 31-м туре латвийского первенства РФШ сыграла вничью с ФК «Ауда» (1:1). После этого результата чемпион Латвии уступил второе место «Риге» и опустился на 3 строчку турнира.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Истанбула» дают оценку в 1.24, ничью предлагают в 5.75, а на победу РФШ можно поставить — за 11.50.

Прогноз — недооценка в адрес чемпиона Латвии, может дорого стоить «Истанбулу». Но любая осечка в этом поединке, позволит «Фиорентине» достать турецкий клуб в квартете. РФШ может устроить очередную сенсацию, как это уже сделали дважды в этом розыгрыше.

Ставка — РФШ не проиграет с коэффициентом 3.92.