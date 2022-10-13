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    Увезёт ли РФШ очки из Стамбула?

    «Истанбул» Башакшехир — РФШ. Прогноз, ставка (к. 3.92) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет А, 13 октября 2022 года

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    Фрагмент матча «Фиорентина» — РФШ. Лига конференций
    В четверг, 13 октября туреций клуб «Истанбул» на своём поле примет чемпиона Латвии РФШ. Встреча 4-го тура в группе А начнётся в 19:45 (мск). «Истанбул» Башакшехир — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 13 Октября 2022 года

    «Истанбул» Башакшехир

    Экватор турнира позади. Турецкий клуб хорошо закрепился на 1-м месте в квартете А. После 3-х туров «Истанбул» Башакшехир набрал 7 очков. В первом круге турецкие футболисты одержали 2 победы и 1 встречу завершили вничью.

    Потерял очки «Башакшехир» в гостевом поединке 3-го тура против латвийского коллектива РФШ. Встреча с рижской футбольной школой завершилась вничью — 0:0.

    Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — РФШ

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    Ранее «Истанбул» смог переиграть «Фиорентину» (3:0) и «Хартс» (4:0). У турецкой команды шикарная статистика по голам: 7 забили и 0 пропустили.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В 9-м туре чемпионата Турции «Истанбул» потерпел поражение от «Сивасспора» (0:2). К слову, это первое поражение стамбульской команды в Суперлиге.

    В турнирной таблице «Истанбул» делит 4 место сразу с несколькими командами, а именно «Фенербахче», «Галатасараем» и «Трабзонспором». Квартет набрал по 17 очков.

    РФШ

    Чемпион Латвии — первый клуб в группе А, кому удалось отобрать очки у лидера. Но после первого круга Лиги конференций рижская футбольная школа замыкает квартет.

    Хотя от 2 места отставание составляет всего 2 очка. Шансы подправить турнирное положение у команды РФШ есть.

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    • После ничьи с «Истанбулом» — РФШ набрала 2 очко в таблице. До этого была ничья с «Фиорентиной» (1:1). Единственное поражение команда потерпела от «Хартса» со счётом 0:2.

    Рижская футбольная школа также потеряла очки, но в своём чемпионате. В 31-м туре латвийского первенства РФШ сыграла вничью с ФК «Ауда» (1:1). После этого результата чемпион Латвии уступил второе место «Риге» и опустился на 3 строчку турнира.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Истанбула» дают оценку в 1.24, ничью предлагают в 5.75, а на победу РФШ можно поставить — за 11.50.

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    Прогноз — недооценка в адрес чемпиона Латвии, может дорого стоить «Истанбулу». Но любая осечка в этом поединке, позволит «Фиорентине» достать турецкий клуб в квартете. РФШ может устроить очередную сенсацию, как это уже сделали дважды в этом розыгрыше.

    Ставка — РФШ не проиграет с коэффициентом 3.92.

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    «Истанбул» Башакшехир — РФШ: прогноз, ставка (3.92), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Увезёт ли РФШ очки из Стамбула?
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