Последний матч между собой: «Бавария» — «Виктория Пльзень» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.09.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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