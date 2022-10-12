В 22:00 12.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Виктория Пльзень» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.09 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).

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