«Виктория» Пльзень сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория» Пльзень

Мало кто ожидал от чехов подвигов в Лиге чемпионов. Вот команда и занимает прогнозируемое последнее место в своей группе.

«Виктория» Пльзень крайне неудачно обороняется. В трех встречах пропущено уже 12 мячей.

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В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень добыла победу. Дома была обыграна «Млада Болеслав» (2:0).

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В первом поединке с «Баварией» чехи были разбиты (5:0). Наверняка команда постарается сыграть более достойно на родной арене.

«Бавария»

Мюнхенцы в Лиге чемпионов феерят. Все три стартовых поединка в группе сложились для «Баварии» успешно.

Причем немцы еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов. Зато в воротах соперников игроки «Баварии» расписались 9 раз.

А вот в Бундеслиге дела у команды Юлиана Нагельсмана идут не столь удачно. В минувшем туре «Бавария», ведя 0:2, упустила верную викторию в матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

В этом поединке «Бавария» наверняка сыграет первым номером. Немцы мотивированы досрочно квалифицироваться в плей-офф главного турнира Старого Света.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 9.80, а победу «Виктории» Пльзень — за 20.00.

«Виктория» Пльзень слишком часто пропускает в свои ворота. Мюнхенцы наверняка привычно агрессивно сыграют в атаке .

Немцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.09.