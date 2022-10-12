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    «Бавария» снова разгромит чехов

    «Виктория» Пльзень — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Бавария»
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    Лерой Сане
    «Виктория» Пльзень сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 12 Октября 2022 года

    «Виктория» Пльзень

    Мало кто ожидал от чехов подвигов в Лиге чемпионов. Вот команда и занимает прогнозируемое последнее место в своей группе.

    «Виктория» Пльзень крайне неудачно обороняется. В трех встречах пропущено уже 12 мячей.

    Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Бавария

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    В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень добыла победу. Дома была обыграна «Млада Болеслав» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке с «Баварией» чехи были разбиты (5:0). Наверняка команда постарается сыграть более достойно на родной арене.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в Лиге чемпионов феерят. Все три стартовых поединка в группе сложились для «Баварии» успешно.

    Причем немцы еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов. Зато в воротах соперников игроки «Баварии» расписались 9 раз.

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    • А вот в Бундеслиге дела у команды Юлиана Нагельсмана идут не столь удачно. В минувшем туре «Бавария», ведя 0:2, упустила верную викторию в матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

    В этом поединке «Бавария» наверняка сыграет первым номером. Немцы мотивированы досрочно квалифицироваться в плей-офф главного турнира Старого Света.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 9.80, а победу «Виктории» Пльзень — за 20.00.

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    «Виктория» Пльзень слишком часто пропускает в свои ворота. Мюнхенцы наверняка привычно агрессивно сыграют в атаке.

    Немцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Виктория» Пльзень — «Бавария»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» снова разгромит чехов
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