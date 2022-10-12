«Виктория» Пльзень
Мало кто ожидал от чехов подвигов в Лиге чемпионов. Вот команда и занимает прогнозируемое последнее место в своей группе.
«Виктория» Пльзень крайне неудачно обороняется. В трех встречах пропущено уже 12 мячей.
Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Бавария
В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень добыла победу. Дома была обыграна «Млада Болеслав» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В первом поединке с «Баварией» чехи были разбиты (5:0). Наверняка команда постарается сыграть более достойно на родной арене.
«Бавария»
Мюнхенцы в Лиге чемпионов феерят. Все три стартовых поединка в группе сложились для «Баварии» успешно.
Причем немцы еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов. Зато в воротах соперников игроки «Баварии» расписались 9 раз.
А вот в Бундеслиге дела у команды Юлиана Нагельсмана идут не столь удачно. В минувшем туре «Бавария», ведя 0:2, упустила верную викторию в матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).
В этом поединке «Бавария» наверняка сыграет первым номером. Немцы мотивированы досрочно квалифицироваться в плей-офф главного турнира Старого Света.
Прогноз и ставка
На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают взять за 9.80, а победу «Виктории» Пльзень — за 20.00.
«Виктория» Пльзень слишком часто пропускает в свои ворота. Мюнхенцы
Немцы выглядят на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.09.