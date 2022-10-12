«Наполи» — «Аякс»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия, Распадори.

«Аякс»: Пасвеер, Санчес, Блинд, Тимбер, Басси, Классен, Альварес, Тайлор, Кудус, Бергейс, Бергвейн.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Аякса» — 5.35, на ничью — 4.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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