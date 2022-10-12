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    Хвича начнет матч с «Аяксом» в стартовом составе «Наполи»

    «Наполи» — «Аякс»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Аякса» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия, Распадори.

    «Аякс»: Пасвеер, Санчес, Блинд, Тимбер, Басси, Классен, Альварес, Тайлор, Кудус, Бергейс, Бергвейн.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Аякса» — 5.35, на ничью — 4.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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