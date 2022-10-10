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    «Унион» — лидер, «Бавария» и «Боруссия» — в погоне

    Бундеслига: Итоги 9-го тура

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    «Боруссия» вырывает ничью в матче с «Баварией»
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    «Боруссия» вырывает ничью в матче с «Баварией»
    «Унион» из Берлина вышел в единоличные лидеры. Главные конкуренты клуба из Берлина забуксовали. Притормозили «Фрайбург», «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда.

    Изменения в турнирной таблице

    В немецком чемпионате есть незначительные изменения по сравнению с предыдущим туром.

    Первая четвёрка осталась без рокировок. «Унион» на 1-м месте. Следом следуют «Фрайбург», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    Подключились к группе лидеров «музыканты» из «Вердера» и «жеребята» из Боруссии. Этот дуэт взлетел на 3 строчки.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вниз по турнирной таблице скатились «Хоффенхайм» (с 5-го на 7-е), «Айнтрахт» (с 6-го на 8-е) и «Кёльн» (с 7-го на 9-е).

    «Байер» в очередной раз покидает зону вылета. «Фармацевты» с 17-й строчки поднялись на 15-ю. Скатились вниз «Шальке 04» и «Штутгарт».

    Битва Топов

    Главная афиша 9-го тура — битва чемпиона и вице-чемпиона Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» на своей арене принимала «Баварию».

    Оба клуба устроили голевой фурор в этом поединке. На двоих команды забили 4 гола. «Бавария» умудрилась упустить победу в игре.

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    • Ведя в счёте 2:0, немецкая машина пропустила голы от Мукоко на 74 минуте и от Модеста на 95-й.

    Соперники поделили очки и набрали по 16 баллов. Ведущие команды Бундеслиги продолжают погоню за «Унионом» и «Фрайбургом».

    Лидер один

    В единоличные лидеры чемпионата Германии вышел «Унион». Клуб из Берлина одержал гостевую победу над одним из аутсайдеров чемпионата «Штутгартом». (1:0)

    За «железных» единственный и победный гол забил Серу Гирасси на 82-й минуте поединка. Таким образом «Унион» набрал 20 очков.

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    globallookpress.com

    Потерял очки «Фрайбург» (2 место и 18 очко). Второй клуб Бундеслиги не смог обыграть на выезде «Герту». Мало того, «жеребцы» едва ушли от поражения. Спасительный гол в составе «Фрайбурга» забил Кевин Шаде. Итог встречи — боевая ничья (2:2).

    Очереденое спасение «Байера»

    «Фармацевты» вновь спасаются из зоны вылета. «Байер» повеселился над своим соседом по «турнирке» — «Шальке 04» (4:0).

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    • В составе леверкузенского клуба дублем отметился Фримпонг, ещё по голу забили Диаби и Фильо.

    После этой победы «Байер» обошёл команду соперника и поднялся на спасительное 15 место. «Шальке» в свою очередь, свалился в зону вылета и расположился на 16-й строчке.

    Неожиданность тура

    Главная неожиданность тура — победа «Бохума». «Несгибаемые» одержали первую викторию в этом сезоне.

    Это был домашний триумф над 6-м клубом Бундеслиги — «Айнтрахтом». «Бохум» отгрузил 3 безответных мяча в ворота соперника.

    Футболисты «Бохума» празднуют первую победу в Бундеслиге
    globallookpress.com

    «Бохум» набрал 4 очка, но остался на последнем месте. Однако теперь от идущего на 17-м месте «Штутгарта» отставание составляет всего 1 пункт.

    Лицом к лицу

    Игры 10-го тура чемпионата Германии пройдут с 14 по 16 октября.

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    Все матчи Бундеслиги просто меркнут на фоне двух поединков, в которых лицом к лицу сойдутся команды из первой четвёрки.

    Два сражения запланированы на воскресенье, 16 октября. В Берлине сойдутся между собой лидер немецекого первенства «Унион» и «Боруссия».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В этот же день, 16 октября в Мюнхене «Бавария» примет «Фрайбург». Так что чемпион и вице-чемпион получают прекрасную возможность подобраться вплотную к трону немецкой Бундеслиги. Будет жарко, это точно.

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