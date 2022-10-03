«Бавария» снова в Топе. «Унион» идёт с оглядкой

Свершилось! «Бавария» наконец, прервала безвыигрышную серию. «Унион» упустил возможность уйти в отрыв, а «Байер» вновь в списке аутсайдеров.

Изменения в турнирной таблице

Матчи 8-го тура внесли большие изменения в турнирной таблице чемпионата. Исключения коснулись лишь трёх команд. Неизменной осталась позиция лидера Бундеслиги — «Униона». Хоть команда и проиграла в минувшем туре.

Также на своих местах остались «Штутгарт» (16 место) и «Бохум» (18 место). Оба клуба находятся в зоне вылета.

Остальные 15 команд немецкого чемпионата сменили позиции. Например, «Фрайбург» вернул себе 2 место, сместив с этой строчки дортмундскую «Боруссию». «Чёрно-жёлтые» упали на 4 место.

В Топ-3 вернулась мюнхенская «Бавария». «Немецкая машина» прервала неудачную серию и поднялась на 2 строчки вверх.

Календарь и таблица Бундеслиги

Рокировка случилась и в зоне вылета. «Вольфсбург» ушёл из опасной черты. «Волки» поднялись с 17-го на 13-е место. А вот «Байер» снова оказался внизу турнирной таблицы. «Фармацевты» потеряли 2 строчки и расположились на предпоследнем 17-м месте.

К другим клубам. В плюсе оказались ещё 5 коллектива: «Айнтрахт» поднялся с 7-го на 6-е, «Кёльн» с 9-го на 7-е, «Вердер» с 10-го на 8-е, «Аугсбург» с 11-го на 10-е и РБ «Лейпциг» с 12-го на 11-е.

Скатились по «турнирке» следующие команды: «Хоффенхайм» с 4-го на 5-е, «Боруссия» из Гладбаха с 6-го на 9-е, «Майнц 05» с 8-го на 12-е, «Герта» с 13-го на 14-е, «Шальке 04» с 14-го на 15-е.

«Немецкая машина» возвращается?

«Бавария» — действующий чемпион и главный претендент на «серебряную салатницу». «Немецкая машина» дала повод в себе усомниться.

На протяжении 4-х матчей мюнхенская команда не могла выиграть. Три ничьи с «Унионом» (1:1), «Штутгартом» (2:2) и «Боруссией» из Гладбаха (1:1). А потом и обидное поражение от «Аугсбурга» (0:1).

«Бавария» не побеждала больше месяца. До неудачной серии чемпион выигрывал в последний раз 21 августа. Это был солидный успех над главным аутсайдером Бундеслиги — «Бохумом» (7:0).

Юлиан Нагельсман, наставник «Баварии» globallookpress.com

И вот игроки Юлиана Нагельсмана снова вернулись на победную тропу. В пятницу, 30 сентября «Бавария» на Альянц Арене разгромила «Байер» со счётом 4:0. За хозяев забивали Зане, Мусиала, Мане и Мюллер.

Таким образом «Бавария» набрала в сезоне 15 очков и поднялась на 3 место. От лидеров «Униона» и «Фрайбурга» отставание составляет 2 балла.

И снова двоевластие

«Унион» и «Фрайбург» с оглядкой смотрят на «немецкую машину». Клубы понимают, что любая их осечка может стоить им трона Бундеслиги.

Вот футболисты «Униона» не смогли сдержаться с давлением. В минувшем туре «железные» потерпели поражение от «Айнтрахта» (0:2).

Этой неудачей воспользовалась не только «Бавария», но и «Фрайбург». «Жеребцы» в родных стенах с минимальным перевесом периграли «Майнц 05» (2:1). Ранее «Фрайбург» терял очки в матчах с «Хоффенхаймом» (0:0) и «Боруссией» из Гладбаха (0:0).

Что с Дортмундом?

Серебряный призёр также как и «Бавария» растеряла много очков в начале сезона. В 8-м туре «Боруссия» из Дортмунда потерпела неожиданное поражение от «Кёльна» (2:3).

Томас Мёнье, защитник «Боруссии» globallookpress.com

Это уже третье поражение «пруссцев» в Бундеслиге. Также «Боруссия» потерпела крах в играх с РБ «Лейпциг» (0:3) и «Вердером» (2:3). В активе дортмундского коллектива одержаны 5 побед. Команда вместе с «Баварией» делит 3 место чемпионата.

Перестановка в зоне вылета

Опасная зона и «Байер». Два понятия, которые часто встречаются рядом. Леверкузенский коллектив никак не может подняться вверх по турнирной таблице.

После крупного поражения от «Баварии» — «Байер» снова оказался на дне. «Фармацевты» в этом сезоне потерпели уже 5 поражение. Из плюсов — две ничьи с «Гертой» (2:2), «Вердером» (1:1) и гостевая победа над «Майнцем 05» (3:0).

+3 очка. Это преимущество «Вольфсбурга» над зоной вылета. «Зелёно-белые» в минувшем туре одержали победу над «Штутгартом» (3:2). Победа над приниципиальным соперником помогла команде покинуть опасную зону.

Одиночество «Бохума»

Если «Вольфсбург», «Герта», «Шальке 04», «Штутгарт» и «Байер» находятся в непосредственной близости друг от друга. Их разделяет всего 3 очка.

То у «Бохума» ситуация плачевная. «Несгибаемые» пока не оправдывают своего названия. В 8 матчах команда смогла взять очко лишь в одном матче. Это была ничья с «Кёльном» в 7-м туре.

Тур № 9

«Боруссия» Дортмунд vs «Бавария». Центральная битва 9-го тура Бундеслиги. Чемпион отправится к вице-чемпиону. Игра с участием грандов немецкого футбола состоится в субботу, 8 октября.

Лидер чемпионата «Унион» отправится в гости к «Штутгарту», а «Фрайбург» сыграет на выезде против «Герты».

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Матчи 9-го игрового дня пройдут с 7-го по 9-е октября.