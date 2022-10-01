«Унион» в большинстве уступил «Айнтрахту» во Франкфурте

Хозяева октрыли счет в матче на 12-й минуте — отличился полузащитник Марио Гётце. На 42-й минуте датский нападающий Йеспер Линдстрём удвоил преимущество франкфуртцев.
На 69-й минуте «Айнтрахт» остался в меньшинстве — французский форвард Рандаль Коло Муани, который ассистировал в эпизоде с первым голом, получил вторую желтую карточку.
В параллельном матче «Фрайбург» одержал домашнюю победу над «Майнцем» со счетом 2:1.
Уже на 3-й минуте счет открыл австрийский нападающий хозяев Михаэль Грегорич, а на 37-й минуте ганский хавбек Даниэль-Кофи Киере удвоил преимущество «Фрайбурга».