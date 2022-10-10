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    Александрия — Металлист 1925. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.10.2022 в 15:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Александрия — Металлист 1925

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия
    Александрия и Металлист 1925 начнут матч в 15:00 в украинской Премьер-лиге, 10.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Металлист 1925» — «Александрия» 2:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

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