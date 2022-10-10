ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Локомотив»Мостовой, пришло твое время. «Сочи» оставил «Локомотив» без тренера Виллиан РошаМосковское дерби, которое хотелось смотреть. Даже ничья не испортила впечатления Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 00:07
    • ПСЖ без Месси не смог победить «Реймс»
  • 00:01
    • «Реал» минимально выиграл у «Хетафе»
  • 21:49
    • «Локомотив» отправил в отставку Циннбауэра и Цорна
  • 21:29
    • «Бавария» упустила победу над дортмундской «Боруссией»
  • 21:26
    • Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
  • 21:18
    • «Милан» на своем поле взял верх над «Ювентусом»
  • 20:59
    • «Сочи» разгромил «Локомотив», Жоазиньо оформил дубль
    Все новости спорта

    Забить выйдет не у всех

    «Александрия» — «Металлист 1925». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, УПЛ, 10 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Александрия Прогнозы на Металлист 1925
    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Металлист 1925»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлист 1925»
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 10 Октября 2022 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 15:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Александрия»

    «Александрия» стартовала на своем уровне. Команда Юрия Гуры находится на 5 месте в турнирной таблице.

    В минувшем туре «Александрия» одержала важнейшую победу. На выезде команда переиграла «Черноморец» (1:2).

    Коэффициенты матча Александрия — Металлист 1925

    1X2Новым игрокам
  • 1.933.653.85Фрибет$40
    •

    Вот только с реализацией у александрийцев получается не столь успешно. В 7 матчах забито всего 7 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Александрия» традиционно успешно играет с харьковчанами. Оба очных поединка были выиграны.

    «Металлист 1925»

    Харьковчане выглядят весьма симпатично. Место в середине таблице при неплохой игре — вполне приемлемая диспозиция.

    Причем «Металлист 1925» забивает с огромной натугой. В пяти матчах слобожане отличились только пятью голами.

  • Жертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги?
  • В андалузском клубе назрела очередная тренерская рокировка
  • 05/10/2022

    • «Металлист 1925» отлично провел предыдущий тур. Команда Валерия Кривенцова в меньшинстве одолела «Колос» (2:0).

    Правда, без кадровых потерь не обходится. Дисквалифицирован за удаление в минувшем туре защитник Дмитрий Капинус.

    Прогноз и ставка

    На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Металлиста 1925» — за 3.82.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Александрия» наверняка будет активно атаковать.

    «Металлист 1925» не блещет в плане реализации.

    «Александрия» выглядит сильнее, к тому же у харьковчан имеются проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тиафо — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швентек — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Александрия» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры