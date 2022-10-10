«Александрия»
«Александрия» стартовала на своем уровне. Команда Юрия Гуры находится на 5 месте в турнирной таблице.
В минувшем туре «Александрия» одержала важнейшую победу. На выезде команда переиграла «Черноморец» (1:2).
Коэффициенты матча Александрия — Металлист 1925
Вот только с реализацией у александрийцев получается не столь успешно. В 7 матчах забито всего 7 мячей.
«Александрия» традиционно успешно играет с харьковчанами. Оба очных поединка были выиграны.
«Металлист 1925»
Харьковчане выглядят весьма симпатично. Место в середине таблице при неплохой игре — вполне приемлемая диспозиция.
Причем «Металлист 1925» забивает с огромной натугой. В пяти матчах слобожане отличились только пятью голами.
«Металлист 1925» отлично провел предыдущий тур. Команда Валерия Кривенцова в меньшинстве одолела «Колос» (2:0).
Правда, без кадровых потерь не обходится. Дисквалифицирован за удаление в минувшем туре защитник Дмитрий Капинус.
Прогноз и ставка
На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Металлиста 1925» — за 3.82.
«Александрия» наверняка будет активно атаковать.
«Металлист 1925»
«Александрия» выглядит сильнее, к тому же у харьковчан имеются проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.