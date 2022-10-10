«Александрия» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

«Александрия» стартовала на своем уровне. Команда Юрия Гуры находится на 5 месте в турнирной таблице.

В минувшем туре «Александрия» одержала важнейшую победу. На выезде команда переиграла «Черноморец» (1:2).

Коэффициенты матча Александрия — Металлист 1925 1X2Новым игрокам 1.933.653.85Фрибет$40

Вот только с реализацией у александрийцев получается не столь успешно. В 7 матчах забито всего 7 мячей.

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«Александрия» традиционно успешно играет с харьковчанами. Оба очных поединка были выиграны.

«Металлист 1925»

Харьковчане выглядят весьма симпатично. Место в середине таблице при неплохой игре — вполне приемлемая диспозиция.

Причем «Металлист 1925» забивает с огромной натугой. В пяти матчах слобожане отличились только пятью голами.

«Металлист 1925» отлично провел предыдущий тур. Команда Валерия Кривенцова в меньшинстве одолела «Колос» (2:0).

Правда, без кадровых потерь не обходится. Дисквалифицирован за удаление в минувшем туре защитник Дмитрий Капинус.

Прогноз и ставка

На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Металлиста 1925» — за 3.82.

«Александрия» наверняка будет активно атаковать.

«Металлист 1925» не блещет в плане реализации .

«Александрия» выглядит сильнее, к тому же у харьковчан имеются проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.