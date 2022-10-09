В 10:00 09.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Рубин» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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