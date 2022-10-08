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    «Севилья» и «Атлетик» сильнейшего не выявили

    «Севилья» — «Атлетик»: счет 1:1, обзор голов

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    «Севилья» в матч е 8-го тура Примеры сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Хорхе Сампаоли
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    Хорхе Сампаоли

    У севильцев гол на 4-минуте забил Оливер Торрес. Микель Весга спал «Атлетик» от поражения на 74-й минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Атлетик 1:1
    Голы: 1:0 Оливер Торрес (4'), 1:1 Микель Весга (73') Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель, Tanguy Nianzou (Jose Carmona, 56'), Маркан, Алекс Теллес (Томас Делейни, 71'), Жоан Жордан (Маркос Акунья, 56'), Неманья Гудель, Оливер Торрес, Иско (Эрик Ламела, 61'), Каспер Дольберг (Юссеф Эн-Несири, 60'), Алехандро Гомес Атлетик: Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Рауль Гарсия, 74'), Икер Муньяин, Nicholas Williams (Хон Морсильо, 88'), Ойан Сансет (Микель Весга, 56'), Дани Гарсия (Андер Эррера, 56'), Иньиго Лекуэ, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос Арана, Унай Симон Предупреждения: Иско (38'), Алекс Теллес (39'), Jose Carmona (58'), Маркос Акунья (72') Удаление: Андер Эррера (90 + 5')

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» занимает 17-е место, имея 6 очков. «Атлетик» с 17 баллами находится на 3-й позиции.

    Это первый матч Хорхе Сампаоли на посту главного тренера «андалусийцев». 5 октября Хулена Лопетеги было снято с должности.

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