Баринов: Беру ответственность за большую часть поражений «Локо» на себя

Капитанпрокомментировал крупное поражения от(0:4) в матче 12-го тура РПЛ.

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды.

Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», — цитирует Баринова ТАСС.

После окончания встречи «Локомотив» объявил об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Напомним, что московская команда проиграла пятый матч подряд. На данный момент «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.