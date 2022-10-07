Бекхэм предложил Роналду перейти в «Интер Майами»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По данным источника, речь шла о возможном переходе португальского бомбардира во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». Но, по данным ESPN, европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Роналду может начать рассматривать предложения от клубов с других континентов.
«Интер Майами» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда ведёт борьбу за выход в плей-офф.