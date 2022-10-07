Роналду не покинет «МЮ» в ближайшее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Юнайтед»останется в команде как минимум до окончания сезона. Об этом сообщает ESPN

По сведениям источника, в январе 37-летний футболист не уйдёт из «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия интереса к нему.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе.

Роналду хотел уходить летом, но получил лишь одно предложение — от клуба из Саудовской Аравии, — которое было отклонено. При этом ходили слухи о возможном переходе в «Челси», «Наполи» или «Баварию».

Так же сообщается, что позиция «Челси» может измениться после того, как Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера, но лондонский клуб в летнее окно уже усилил атаку, подписав Обамеянга.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг понимает ситуацию, в которой оказался Роналду, но не хотел бы отпускать его в январе. Очень маловероятно, что «МЮ» подпишет кого-то на замену Роналду, если тот уйдет.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне в девяти матчах во всех турнирах Криштиану забил один гол и отдал одну результативную передачу.