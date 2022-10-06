В 22:00 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Аполлон Лимасол». Коэффициент ставки — 1.71 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «АЗ Алкмар»).

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