В 19:45 04.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Виктория Пльзень» — «Бавария» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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