«Мальорка» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 7-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение от— 0:1.

Единственный гол был забит на 20-й минуте. Роберт Левандовский ворвался в штрафную площадку левым краем, подработал под правую и выстрелил в правый нижний угол.

Примера. 7-й тур Мальорка — Барселона 0:1 (0:1, 0:0) Гол: 0:1 — 20 ЛевандовскийМальорка: Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77), Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85), Баба, МурикиБарселона: тер Стеген, Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Серджи Роберто, 80), Бускетс, Кессиэ (Педри, 67), Гави, Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67)Предупреждения: Кристенсен (39), Пике (40), Коста (42), Кессиэ (45), Бускетс (74), Вальент (83)

«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Примеры, правда у «Реала» (18 очков) есть игра в запасе.