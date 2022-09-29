ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?
  • 08:15
    • Министр спорта РФ о мобилизации: Спортсмены не должны пользоваться какими-то исключительными привилегиями
  • 22:09
    • ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России
  • 21:58
    • Гол и ассист Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
  • 19:22
    • «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо оформил покер
    Все новости спорта

    Галактионов рассказал, почему «Пари НН» проиграл «Краснодару»

    Футбол Нижний Новгород Краснодар Фонбет Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Пари НН» (2:0) в третьем туре группового этапа Кубка России.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Есть итоговый результат, его надо принять. "Краснодар" — с победой. Но по содержанию, по качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева, старались играть в футбол. Были у нас хорошие моменты, были и ошибки, которые надо подкорректировать.

    Что касается пропущенных мячей, то в концовке молодым футболистам надо быть более прагматичными и не допускать таких ошибок, чтобы добиваться результата. Безусловно, более остро нужно действовать в завершающей стадии. В концовке мы попытались заменами освежить игру.

  • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сентября
  • Читайте по теме

    • Сегодня у нас 19-летний Ярослав Михайлов провел почти весь матч. Можно было и дотерпеть, но надо было понимать, кто на что способен. К тому же нас ждет тяжелая дорога, а уже в воскресенье — домашний матч со Спартаком», — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли беспроигрышная серия матчей «Зенита» со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Каким выйдет дебют Ташуева у руля «Ахмата»?
  • «Ахмат» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тенерифе — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры