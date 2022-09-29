Галактионов рассказал, почему «Пари НН» проиграл «Краснодару»

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение от «Пари НН» (2:0) в третьем туре группового этапа Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Михаил Галактионов Фото: fcnn.ru

«Есть итоговый результат, его надо принять. "Краснодар" — с победой. Но по содержанию, по качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева, старались играть в футбол. Были у нас хорошие моменты, были и ошибки, которые надо подкорректировать.

Что касается пропущенных мячей, то в концовке молодым футболистам надо быть более прагматичными и не допускать таких ошибок, чтобы добиваться результата. Безусловно, более остро нужно действовать в завершающей стадии. В концовке мы попытались заменами освежить игру.

Сегодня у нас 19-летний Ярослав Михайлов провел почти весь матч. Можно было и дотерпеть, но надо было понимать, кто на что способен. К тому же нас ждет тяжелая дорога, а уже в воскресенье — домашний матч со Спартаком», — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородского клуба.