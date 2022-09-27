Манчини: Сборной Италии нужно как-то пережить декабрь

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал победу над(2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Сборная Италии заняла первое место в группе и вышла в плей-офф Лиги наций.

«Мы отлично провели первые 70 минут матча. Последние 20 минут мне не очень понравились, но мы счастливы — для нас очень важно попасть в плей-офф Лиги наций во второй раз подряд.

Но нужно помнить о том, что наши последние результаты были не очень хорошими. Нам все еще неприятно из-за непопадания на ЧМ-2022, но нужно продолжать работать.

Какие у нас цели в дальнейшем? Трудно говорить об этом сейчас, сначала нужно как-то пережить декабрь», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Италии не попала в финальную часть ЧМ-2022.