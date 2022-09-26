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    Англия — Германия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.09.2022 в 21:45 начнется матч в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА Англия — Германия

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    Англия и Германия начнут матч в 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА, 26.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Германия» — «Англия» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Германия». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Германия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Англия — Германия.

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