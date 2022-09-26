Англия на своем поле сыграет против сборной Германии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 26 сентября, начало — 21:45 (мск). Англия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Сборная Англии ни разу не выигрывала Чемпионат Европы, оставаясь при этом единственной сборной-чемпионом мира, не побеждавшей в своём континентальном первенстве.

В нынешнем розыгрыше Лиги Наци англичане так же показывают ужасные результаты и после 5-ти сыгранных матчей располагаются на 4-м месте в группе набрав всего 2 очка. Еще стоит заметить, что Англия забила соперникам всего 1 гол, а пропустила — 7.

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Лучшими результатами сборной Англии в Лиге Наций в этом году считаются два ничейных поединка с Германией, которой они обменялись голами и завершили матч со счетом 1:1 и Италией — 0:0.

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А в остальных встречах англичане потерпели поражения от Италии на выезде со счетом 1:0 и дважды от Венгрии ( 1:0 на выезде и 0:4 на своем поле).

Германия

Эта сборная по состоянию на 23 июня 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 11-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 1-е. Поэтому конечно же и от них ожидали лучших результатов в нынешнем розыгрыше.

Но сборная Германии так же не особо радует болельщиков и после 5-ти игр расположилась на 3-м месте в группе набрав при этом 6 очков. Этот коллектив смог забить 8 голов соперникам, а в свои ворота пропустил — 6.

У немцев лучший результат в Лиге Наций нынешнего сезона считается матч против сборной Италии, в котором Германия на своем поле смогла добыть победу в результативном поединке, обыграв итальянцев со счетом 5:2.

А в последнем туре ЛН Германия потерпела первое поражение от сборной Венгрии на своем поле со счетом 0:1, хотя до этого немцы трижды провели ничейные поединки с Венгрией (1:1), Англией (1:1) и Италией (1:1).

Прогноз и ставка

На победу сборной Англии в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу Германии — за 3.12.

Прогноз — Обе сборные показывают очень нестабильные результаты в нынешнем розыгрыше. Но стоит отметить, что и у Англии и у Германии есть кому забить, при том, что команды так же часто и пропускают, поэтому в этой встрече ворота обеих коллективов не останутся сухими.

Ставка — Обе команды забьют за 1.90.