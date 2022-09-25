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    Андорра — Латвия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.09.2022 в 16:00 начнется матч в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА Андорра — Латвия

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    Андорра и Латвия начнут матч в 16:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА, 25.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Латвия» — «Андорра» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Андорра» — «Латвия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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