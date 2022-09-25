Андорра
Сборная Андорры никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира, считается одним из аутсайдеров европейского футбола. По состоянию на 27 мая 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 158-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 52-е.
«Почтальоны» после 5-ти сыгранных матчей в Лиге Наций Лиге D смогли набрать 7 очков и таким образом расположились на третьем месте в группе. Команда забила соперникам 5 голов, а в свои ворота пропустила — 6.
Коэффициенты матча Андорра — Латвия
Сборная Андорры до этого момента смогла набрать очки только с аутсайдером группы Лихтенштейном, дважды обыграв его — 2:1 дома и 0:2 на выезде. Так же одно очко андоррцы заработали в матче с Молдовой, сыграв вничью со счетом 0:0.
А в остальных поединках сборная Андорры была разгромлена от Латвии на выезде со счетом 3:0 и так же в выездном матче потерпела поражение от Молдовы со счетом 2:1.
Латвия
Эта сборная по состоянию на 31 марта 2022 года в рейтинге ФИФА занимает 129-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 45-е.
Сборная Латвии является лидером первой группы Лиги Наций — Лиги D, после 5-ти сыгранных матчей команда смогла набрать 12 очков. Латвийцы забили соперникам 11 голов, а пропустили — 4.
Сборная Латвии потеряла очки лишь в одном поединке, в последнем туре против главного конкурента за первое место — Молдовы. На своем поле латвийцы оказались слабее уступив со счетом 1:2.
А перед этим сборная Латвии легко справилась со всеми оппонентами с такими результатами — Андорра (3:0), Лихтенштейн (1:0 дома и 0:2 на выезде), Молдова (2:4).
Прогноз и ставка
На победу Андорры в этом матче можно поставить за 4.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Латвии — за 1.90.
Прогноз - Андорра показывает неплохие результаты играя на своем поле, но сборная Латвии сделает все, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице этой группы и вырвет победу у соперника.
Ставка - Победа Латвии за 1.90.