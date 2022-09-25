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    Латвия не отдаст победу в этом матче

    Андорра — Латвия. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лига Наций — Лига D, 25 сентября 2022 года

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    Андорра на своем поле сыграет против Латвии в рамках группового этапа Лиги Наций. Матч состоится 25 сентября, начало — 16:00 (мск) Андорра — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 25 Сентября 2022 года
    Андорра
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    Андорра

    Сборная Андорры никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира, считается одним из аутсайдеров европейского футбола. По состоянию на 27 мая 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 158-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 52-е.

    «Почтальоны» после 5-ти сыгранных матчей в Лиге Наций Лиге D смогли набрать 7 очков и таким образом расположились на третьем месте в группе. Команда забила соперникам 5 голов, а в свои ворота пропустила — 6.

    Коэффициенты матча Андорра — Латвия

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    Сборная Андорры до этого момента смогла набрать очки только с аутсайдером группы Лихтенштейном, дважды обыграв его — 2:1 дома и 0:2 на выезде. Так же одно очко андоррцы заработали в матче с Молдовой, сыграв вничью со счетом 0:0.

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    А в остальных поединках сборная Андорры была разгромлена от Латвии на выезде со счетом 3:0 и так же в выездном матче потерпела поражение от Молдовы со счетом 2:1.

    Латвия

    Эта сборная по состоянию на 31 марта 2022 года в рейтинге ФИФА занимает 129-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 45-е.

    Сборная Латвии является лидером первой группы Лиги Наций — Лиги D, после 5-ти сыгранных матчей команда смогла набрать 12 очков. Латвийцы забили соперникам 11 голов, а пропустили — 4.

    Сборная Латвии потеряла очки лишь в одном поединке, в последнем туре против главного конкурента за первое место — Молдовы. На своем поле латвийцы оказались слабее уступив со счетом 1:2.

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    • А перед этим сборная Латвии легко справилась со всеми оппонентами с такими результатами — Андорра (3:0), Лихтенштейн (1:0 дома и 0:2 на выезде), Молдова (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу Андорры в этом матче можно поставить за 4.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Латвии — за 1.90.

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    Прогноз - Андорра показывает неплохие результаты играя на своем поле, но сборная Латвии сделает все, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице этой группы и вырвет победу у соперника.

    Ставка - Победа Латвии за 1.90.

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    Андорра — Латвия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Латвия не отдаст победу в этом матче
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