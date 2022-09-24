Коваленко: У России за счёт класса получилось победить Киргизию

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче со сборной Киргизии.

«Ощущения от матча положительные. Хотелось бы с положительным счётом уйти на перерыв, но получилась ничья. Рад дебютировать. Как оценю свой дебют? Ну, так, не важно… Я мог бы намного лучше сыграть.

Атмосфера на трибунах была бомба. Такой атмосферы нам не хватает в чемпионате России. Весь стадион заполненный — вообще супер!

За счёт чего сборная России додавила соперника во втором тайме? Ну, не знаю. Пацаны вышли на классе, более опытные. Думаю, за счёт класса получилось победить. В любом случае, было слишком много борьбы не самого лучшего качества», — сказал Коваленко в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, игра завершилась победой россиян со счётом 2:1, решающий мяч на 88-й минуте игры забил Даниил Уткин. Сам Коваленко дебютировал в составе сборной России — он провёл на поел весь первый тайм.