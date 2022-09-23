Месси хочет вернуться в «Барселону»

Лионель Месси готов рассмотреть вариант с возвращением в «Барселону» следующим летом.

По информации журналиста Серхио Гонсалеса, на этой неделе у нападающего «Пари Сен-Жермен» состоялся разговор с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

В беседе с последним Месси дал понять, что хочет вернуться в «Барселону».

Лапорта, в свою очередь, извинился перед аргентинцем за то, при каких обстоятельствах ему пришлось покинуть каталонский клуб летом 2021 года.

Отмечается, что в возвращении Месси заинтересован главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 35-летний форвард провел за парижский клуб 11 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.