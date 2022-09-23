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    Месси хочет вернуться в «Барселону»

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    Лионель Месси готов рассмотреть вариант с возвращением в «Барселону» следующим летом.

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    По информации журналиста Серхио Гонсалеса, на этой неделе у нападающего «Пари Сен-Жермен» состоялся разговор с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

    В беседе с последним Месси дал понять, что хочет вернуться в «Барселону».

    Лапорта, в свою очередь, извинился перед аргентинцем за то, при каких обстоятельствах ему пришлось покинуть каталонский клуб летом 2021 года.

    Отмечается, что в возвращении Месси заинтересован главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес.

    Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 35-летний форвард провел за парижский клуб 11 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

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