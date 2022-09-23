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    Гендиректор «Локомотива»: По итогам этого летнего трансферного окна клуб сработал в ноль

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб полностью окупил свои затраты по итогам летней трансферной кампании.

    Владимир Леонченко
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    Владимир Леонченко

    «Не могу комментировать цифры и называть реальные. Действительно были потрачены серьезные деньги на обновление состава. Большое количество (игроков) за год сменилось. Могу подчеркнуть, что когда я посмотрел, какой был баланс по трансферам за три предыдущих сезона, он был отрицательным гораздо больше. То есть стабильно клуб покупал игроков гораздо дороже, продавал гораздо меньше. Работал в убыток.

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    • По итогам этого летнего трансферного окна клуб сработал в ноль. То есть те футболисты, которые были приобретены, они были приобретены на те деньги, которые клуб заработал на трансферах. Что касается сумм трансферов, то они разбиты на три года, и соответственно на все эти трансферы деньги уже заложены. И важное, что удалось сделать за это время, — мы очень снизили фонд оплаты труда и тренеру по основной команде. Если говорить в процентном отношении, то мы ввели жесткий потолок зарплат. И сегодня максимальная зарплата в клубе минимум в два раза меньше, чем была у ведущих игроков на этот период.

    И это уже в перспективе трех лет окупило потраченные деньги», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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