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    Суарес зимой может вернуться в Европу

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    Форвард «Насьоналя» Луис Суарес после чемпионата мира-2022 может вернуться в Европу.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Как сообщает The Mirror, за 35-летнего уругвайца могут побороться «Аякс», «Астон Вилла», «Вулверхэмптон», «Ницца» и «Марсель». Контракт Суареса с «Насьоналем» истекает в конце 2022 года.

    «Суарес уйдёт, когда закончится чемпионат Уругвая. Мы изначально так договаривались с ним. Были такие договорённости, он приложил колоссальные усилия, чтобы приехать сюда. Я не хочу, чтобы у фанатов были чрезмерные ожидания. Суарес уходит. Он говорил об этом и сам ранее», — цитирует президента «Насьоналя» Хосе Фуэнтеса ESPN.

    В этом сезоне Луис Суарес провел в уругвайской лиге семь встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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