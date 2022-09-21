Суарес зимой может вернуться в Европу

Форвард «Насьоналя»после чемпионата мира-2022 может вернуться в Европу.

Как сообщает The Mirror, за 35-летнего уругвайца могут побороться «Аякс», «Астон Вилла», «Вулверхэмптон», «Ницца» и «Марсель». Контракт Суареса с «Насьоналем» истекает в конце 2022 года.

«Суарес уйдёт, когда закончится чемпионат Уругвая. Мы изначально так договаривались с ним. Были такие договорённости, он приложил колоссальные усилия, чтобы приехать сюда. Я не хочу, чтобы у фанатов были чрезмерные ожидания. Суарес уходит. Он говорил об этом и сам ранее», — цитирует президента «Насьоналя» Хосе Фуэнтеса ESPN.

В этом сезоне Луис Суарес провел в уругвайской лиге семь встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.