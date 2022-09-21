«Ноттингем Форест» пополнился боснийским голкипером

Бывший вратарь боснийского клуба «Сараево»перешел в «Ноттингем Форест», сообщает пресс-служба английского клуба.

Канурич стал 23-м подписанием клуба в текущее летнее трансферное окно, благодаря чему англичане обновили свой же рекорд по количеству новичков клуба. Стоит отметить, что часть из них была отправлена в аренду в греческий «Олимпиакос».

Напомним, трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября, но клуб может зарегистрировать боснийца как свободного агента при условии получения им рабочей визы.

Аднан Канурич уже имеет опыт выступления в Англии. Ранее он выступал за «Сток Сити». Также в его послужном списке есть игра за словацкий футбольный клуб «Середь».