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    Газизов подал новый иск к Федуну на 365 млн рублей

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подал новый иск к бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну на 365 миллионов рублей. Об этом сообщила юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

    Леонид Федун и Шамиль Газизов
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    Леонид Федун и Шамиль Газизов

    Ранее Газизов требовал от «Спартака» через суд возвращения на пост гендиректора и выплаты компенсации.

    «Господин Газизов подал новый иск к Федуну на 365 миллионов рублей. Сделано это было еще летом, но он был возвращен в связи с нарушениями при подаче. Сейчас они исправлены, поэтому дело поступило в суд, рассмотрение должно быть в ближайшее время.

    Сложно сказать, в чем именно суть претензий, так как иска я еще не видела. Но полагаю, что речь идет об упущенной выгоде, которую господин Газизов не получил в связи с признанием договора недействительным. Ничего нового там быть не может.

    Что ж, у Газизова еще много процессуальных возможностей, иски он пишет умело. Газизов считает себя бесспорно правым и пытается это доказать.

    Что касается его иска к Федуну о выплате 88 миллионов рублей, то Верховный суд Башкортостана снял дело с рассмотрения. При ознакомлении увидели процессуальные нарушения, поэтому иск отправили на доработку. В ноябре вернемся в Верховный суд на дальнейшее рассмотрение», — приводит слова Завьяловой «Р-Спорт».

    Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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