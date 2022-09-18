Аршавин: «Зенит» как был, так и остается главным фаворитом чемпионата России

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал победу питерского команды над(2:0) в десятом туре чемпионата России.

«Зенит справился с атакой "Динамо", практически не дал шансов. Только пару раз было в начале игры, когда разгонялись. Сегодня здорово сыграли Ловрен, Родригао и Барриос.

"Зенит" рано короновать. Еще много играть. Все может случиться, измениться. Но понятно, что "Зенит" как был, так и остается главным фаворитом чемпионата России», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.