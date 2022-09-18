ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияКак обновление «Наполи» сделало его реальной силой
  • 08:45
    • «Лестер» может уволить Роджерса
  • 08:36
    • Бальде останется в России на время дисквалификации
  • 08:08
    • Источник: Малком и Клаудиньо получат российское гражданство
  • 21:44
    • «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Лестеру», у Сона хет-трик
  • 22:57
    • Йоканович: Есть ощущение неуважения к «Динамо» от судей. Много спорных моментов
    Все новости спорта

    Аршавин: «Зенит» как был, так и остается главным фаворитом чемпионата России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Динамо РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу питерского команды над «Динамо» (2:0) в десятом туре чемпионата России.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Зенит справился с атакой "Динамо", практически не дал шансов. Только пару раз было в начале игры, когда разгонялись. Сегодня здорово сыграли Ловрен, Родригао и Барриос.

  • Йоканович: Есть ощущение неуважения к «Динамо» от судей. Много спорных моментов
  • Читайте по теме

    • "Зенит" рано короновать. Еще много играть. Все может случиться, измениться. Но понятно, что "Зенит" как был, так и остается главным фаворитом чемпионата России», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенность против неуверенности
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Чем закончится трилогия между «Канело» и Геннадием Головкиным?
  • Альварес — Головкин. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Как закончится столичное дерби на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Умбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кубань — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Линетт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры