Аршавин: «Зенит» как был, так и остается главным фаворитом чемпионата России

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Зенит справился с атакой "Динамо", практически не дал шансов. Только пару раз было в начале игры, когда разгонялись. Сегодня здорово сыграли Ловрен, Родригао и Барриос.
"Зенит" рано короновать. Еще много играть. Все может случиться, измениться. Но понятно, что "Зенит" как был, так и остается главным фаворитом чемпионата России», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.