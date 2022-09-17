Йоканович: Есть ощущение неуважения к «Динамо» от судей. Много спорных моментов

Главный тренервысказался о судействе после матча с(0:2).

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Второе удаление Фернандеса — такое бывает. Не уверен, что вторая желтая карточка тянула на такое решение.

В игре было много спорных моментов. Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды. Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения.

"Зенит" заслужил победу, я как игрок провел 500 матчей, как тренер — тоже много. Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня», — сказал тренер «Чемпионату».